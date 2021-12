Energia: presidente serbo Vucic, in Europa c’è un “caos completo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione energetica in Europa si sta deteriorando e in gran parte del continente si sta verifica un "caos completo". Questa opinione è stata espressa oggi dal presidente della Serbia Aleksandar Vucic durante l'ispezione alla centrale termica di Kostolac. "Al momento in Serbia tutti hanno l'elettricità, tranne 500 famiglie, un dato che sfiora l’errore statistico. Siamo riusciti a fornire elettricità a tutti, la rete è stabile", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha affermato che la crisi energetica in Serbia è stata superata, anche attraverso l'acquisto di combustibile dall'Azerbaigian e dall'Iran.(Seb)