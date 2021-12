Regno Unito: ministro Salute, aumento casi Covid “grande sfida”, non escludo nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto dell’aumento dei casi di Covid-19 sul sistema sanitario britannico è “una grande sfida”. Lo ha detto il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, ai microfoni dell’emittente radiotelevisiva “Bbc”, affermando che "non c'è un modo semplice per affrontare queste sfide" e che è tempo che i cittadini britannici agiscano con cautela mentre ci si appropinqua alle festività natalizie. "E’ un momento difficile molto impegnativo, ma le persone stanno rispondendo a ciò che vedono intorno a loro", ha aggiunto Javid. "Sappiamo che la variante Omicron si sta diffondendo rapidamente. Sappiamo già ora che a Londra si tratta di circa l'80 per cento dei contagi, in Inghilterra di circa il 60 per cento", ha aggiunto il ministro, affermando che eventuali nuove restrizioni rispetto a quelle previste nel cosiddetto “Piano B” saranno presentate in Parlamento se necessario. "Penso che il popolo britannico capisca che questa pandemia richiede azioni straordinarie", ha detto il ministro, secondo cui al momento si è capito "che due dosi di vaccino non sono sufficienti contro la variante", e per questo ha invitato la popolazione a sottoporsi ai richiami.(Rel)