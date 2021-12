Aerospazio: conto alla rovescia per il lancio in orbita del telescopio spaziale James-Webb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 dicembre un razzo Ariane 5 manderà in orbita il telescopio spaziale James-Webb per prendere il posto del famoso Hubble. Avviato alla fine degli anni Ottanta, questo gioiello tecnologico cambierà drasticamente la capacità di osservare l’universo. A meno che non ci sia un ritardo dell'ultimo minuto, il telescopio James-Webb dovrebbe partire dal cosmodromo francese di Kourou, in Guyana, a bordo di un razzo Ariane 5 il 24 dicembre. È una di quelle pietre miliari che segnano la storia dello spazio, come il rover Curiosity su Marte o il robot Philae sulla cometa Rosetta. Un'impresa tecnica, frutto di una collaborazione internazionale, che aprirà un nuovo volto dell'esplorazione spaziale. James-Webb, che prende il nome dall'ex direttore della Nasa in carica al momento dell’allunaggio, è dotato di uno specchio per catturare i famosi spettri luminosi ce misura 6,5 metri di diametro (contro i 2,4 metri di Hubble). Sarà situato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e consentirà di rilevare le minuscole luci delle prime stelle che appaiono ai margini del nostro universo. Il telescopio dovrebbe aiutare a capire meglio come si sono formate le galassie. Infine, poiché ogni componente chimico ha una firma spettrale, sarà in grado di determinare se un esopianeta ha le condizioni necessarie per ospitare la vita o se ve ne sono delle tracce al momento. (Frp)