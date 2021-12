Vaticano: Papa a studenti Università Sacro Cuore, non lasciatevi rubare la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non lasciatevi rubare la speranza". Lo ha detto il Santo Padre nel suo videomessaggio inviato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università cattolica del sacro cuore di Milano. "In questi tempi confusi, resi ancora più complessi dalla pandemia, vi ripeto: non lasciatevi rubare la speranza! E non lasciatevi contagiare dal virus dell'individualismo. È brutto questo, e fa male – ha osservato Bergoglio - l'università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo virus: l'università apre la mente alla realtà e alla diversità; lì potete mettere in gioco i vostri talenti e metterli a disposizione di tutti". Quindi una raccomandazione di Francesco: "Come studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, appartenete a una comunità di studi con solide radici – ha evidenziato Papa Francesco - dalle quali potete attingere per la vostra formazione e per rinnovare, ogni giorno, l'entusiasmo di andare avanti e assumere la vostra responsabilità nella società. Non diventare tradizionalisti delle radici, no, prendere dalla radice per crescere, per andare avanti, per giocarvi la vita. Questo è l'orizzonte che vi propongo in questo centenario".(Civ)