Vaticano: Papa Francesco, Università Cattolica a servizio della Chiesa e della società

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha dimostrato in più occasioni, nel corso dei suoi cento anni di storia, di essere fedelmente al servizio della Chiesa e della società. Lo ha detto Papa Francesco nel suo videomessaggio per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo, che festeggia i cento anni di attività. “Lo testimoniano l'impegno dei suoi docenti nell'attività quotidiana di ricerca e, per non pochi di essi, anche in ruoli di responsabilità all'interno delle istituzioni italiane e internazionali, e il lavoro del personale, che offre dedizione e intelligenza al fine di rendere possibile il funzionamento dell'università: un pensiero di gratitudine rivolgo proprio a ciascuno di voi, che fate parte di questa grande squadra”, ha detto, aggiungendo che “anche qui la logica è quella della uni-versitas: tutti insieme, ognuno nel suo specifico ruolo ma tutti insieme, convergendo verso un orizzonte condiviso". (Civ)