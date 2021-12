Libia: presidente Alta commissione elettorale, il rinvio del voto è "inevitabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta commissione elettorale libica "non ha alcun problema tecnico sullo svolgimento delle elezioni in tempo", ma il rinvio del voto presidenziale, previsto il 24 dicembre, è "inevitabile" ed eventualmente dovrà annunciarlo il parlamento. Lo ha dichiarato il presidente dell'Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, in un'intervista pubblicata oggi nella versione in arabo dell'agenzia di stampa turca "Anadolu". "Tecnicamente, non abbiamo problemi a tenere le elezioni in tempo", ha precisato. Al Sayeh è intervenuto anche sulla responsabilità dell'annuncio del rinvio, che spetta al parlamento. "La Camera dei rappresentanti è quella che annuncia (il rinvio), non la Commissione", ha chiarito, aggiungendo: "Non è di nostra competenza annunciare il rinvio". Lo scorso 17 dicembre, il capo della Commissione parlamentare incaricata di seguire il processo elettorale, Al Hadi Al Saghir, ha affermato che "il rinvio delle elezioni è una questione definitiva e realistica", secondo quanto riportato dall'emittente privata "February Tv". (Tua)