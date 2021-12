Aerospazio: britannica Space Forge creerà satelliti per produzione industriale nello Spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società aerospaziale britannica Space Forge, grazie a un finanziamento di 7,6 milioni di sterline (8,9 milioni di euro) che sarà annunciato nei prossimi giorni, inizierà a sperimentare la realizzazione di nuovi satelliti. Come riferisce il quotidiano “The Guardian”, questo finanziamento dovrebbe consentire all'azienda di avviare un notevole sforzo nel comparto aerospaziale per creare dei satelliti in grado di realizzare nello Spazio nuove leghe, medicinali e semiconduttori e riportarli sulla Terra. Le prime missioni sono ora previste per la fine del 2022. "La Terra è un posto meraviglioso in cui vivere ma terribile per la produzione di così tante cose", ha detto Josh Western, fondatore insieme ad Andrew Bacon di SpaceForge. “Bisogna combattere la gravità e l'atmosfera densa cercando di non causare inquinamento. Ma nello spazio non c'è gravità che interferisca con la miscelazione dei materiali, mentre si ha un vuoto puro e nessun inquinamento atmosferico. E puoi rivolgere gli strumenti verso o lontano dal Sole per riscaldarli o raffreddarli rapidamente”. Space Forge, che ha già ricevuto il sostegno dell'Agenzia spaziale britannica e dell'Agenzia spaziale europea, ritiene che le sue fabbriche riutilizzabili forniranno una risposta a queste problematiche. Questi veicoli delle dimensioni di un forno, chiamati veicoli orbitali ForgeStar, saranno lanciati in orbita a più di 300 miglia sopra la Terra.(Rel)