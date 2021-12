Spagna: Sanchez convoca per il 22 dicembre Conferenza con presidenti delle comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che mercoledì prossimo, 22 dicembre, si terrà la prossima Conferenza con i presidenti delle comunità. L'incontro, riferisce l’agenzia di stampa “Europa Press”, si terrà in formato telematico ed è stato convocato per affrontare la situazione legata al Covid-19 e rafforzare il coordinamento e la cooperazione istituzionale, visto l'avanzare dei contagi nelle ultime settimane. Secondo Sanchez l’obiettivo sarà affrontare il coronavirus “con misure condivise”. "La Spagna ha registrato un'incidenza cumulativa di 511 casi ogni 100 mila abitanti in 14 giorni. È ancora un'incidenza inferiore rispetto ai Paesi vicini, ma che non possiamo prendere positivamente", ha sottolineato il presidente del governo nel messaggio divulgato oggi. L'ultima Conferenza dei presidenti si è tenuta il 30 luglio a Salamanca, ed è stata segnata principalmente dall'incontro con il presidente catalano, Pere Aragones, e dalle lamentele di alcune comunità autonome, principalmente governate dal Partito popolare, sul formato di questo incontro che prevedeva solo due punti all'ordine del giorno e non consentiva più di cinque minuti ai governatori per presentare le loro proposte. Dopo la Conferenza dei presidenti del 22 dicembre, la prossima è prevista per metà gennaio dell’anno prossimo e si terrà sull'isola della Palma, sconvolta dal 19 settembre scorso da un’imponente eruzione vulcanica. (Spm)