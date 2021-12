Regno Unito: Frost rassegna le dimissioni, "ora la Brexit è al sicuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit ora è “al sicuro” ma restano delle preoccupazioni per “l’attuale direzione di marcia”: con queste parole, scritte in una lettera inviata al primo ministro britannico Boris Johnson, David Frost ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di ministro per la Brexit. Nella missiva, Frost ha affermato che le sue dimissioni avranno “effetto immediato”. "Spero che ci sposteremo il più velocemente possibile verso il punto in cui dobbiamo arrivare: un'economia imprenditoriale leggermente regolamentata, a bassa tassazione, all'avanguardia in termini di scienza moderna e cambiamento economico", ha affermato il ministro dimissionario nella lettera. Frost ha aggiunto che le misure per far ripartire l'economia adottate lo scorso luglio "non si sono rivelate irreversibili", affermando: "Spero che potremo rimetterci presto in carreggiata e non essere tentati dal tipo di misure coercitive che abbiamo visto altrove". Dopo le anticipazioni pubblicate ieri dal “Daily Mail” nelle ore successive è arrivata, quindi, la conferma di Downing Street, con tanto di ringraziamenti di Johnson a Frost. Dovresti essere "immensamente orgoglioso del tuo storico servizio a questo governo e a questo Paese", ha affermato il primo ministro britannico. (segue) (Rel)