Regno Unito: Frost rassegna le dimissioni, "ora la Brexit è al sicuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frost sino a venerdì scorso è stato impegnato nei negoziati con l’Ue relativamente all’accordo commercial post Brexit e ai problemi relativi al protocollo sull’Irlanda del Nord. La permanenza della nazione devoluta britannica nel mercato unico europeo è diventata un problema sempre più complesso da gestire per il Regno Unito, soprattutto viste le difficoltà provocate dai controlli necessari per far entrare le merci provenienti dall’Inghilterra nel territorio nordirlandese. Proprio sulle dimissioni di Frost è intervenuto il leader del Partito unionista democratico nordirlandese (Dup), Jeffrey Donaldson, secondo cui Johnson "dovrà ora decidere con urgenza cosa è più importante: il protocollo sull’Irlanda del Nord o la stabilità delle istituzioni politiche". La vicepremier nordirlandese, Michelle O'Neill, esponente dello Sinn Fein (il partito indipendentista nordirlandese), ha affermato che è necessario uno slancio nei negoziati per far funzionare meglio il protocollo. "L’Irlanda del Nord non sarà un danno collaterale nel caos in seno ai conservatori", ha aggiunto O’Neill. (segue) (Rel)