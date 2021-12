Regno Unito: Frost rassegna le dimissioni, "ora la Brexit è al sicuro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caos nei conservatori di cui parla la vicepremier nordirlandese, tuttavia, sembra destinato ad acuirsi. Le dimissioni di Frost, infatti, arrivano al termine di una settimana in cui Johnson ha subito una sconfitta alle elezioni suppletive per il seggio del North Shropshire, che in conservatori controllavano da quasi 200 anni, a favore dei liberaldemocratici. Il primo ministro ha subito anche la più imponente ribellione dall’inizio del suo mandato di governo, quando 99 parlamentari conservatori hanno votato contro l'introduzione del cosiddetto “Piano B”, le nuove misure restrittive adottate in Inghilterra per contrastare la variante Omicron del Covid-19. Johnson è riuscito comunque a ottenere l’approvazione del “Piano B”, ma solo grazie al sostegno dei laboristi, un fatto che sembra aver indebolito la sua leadership. (Rel)