Iraq: razzi contro la zona verde a Baghdad

- Nella notte la zona verde a Baghdad è stata colpita da due razzi Katyusha. Lo riferisce l'ufficio per i media della sicurezza irachena, spiegando che uno dei due razzi è stato abbattuto. Secondo quanto riferisce l'emittente "Al Arabiya", i sistemi di allarme e di difesa dell'ambasciata degli Stati Uniti si sono attivati. L'attacco ha danneggiato due automobili. Negli ultimi mesi si sono verificati ripetuti attacchi di questo tipo, che hanno preso di mira in particolare le forze e gli interessi statunitensi in Iraq. La zona verde della capitale irachena è sede di numerose ambasciate. (Res)