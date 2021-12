Azerbaigian-Armenia: Ue media liberazione di 10 militari di Erevan, "gesto importante" di Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla mediazione dell’Unione europea dieci militari armeni tenuti prigionieri in Azerbaigian sono stati rimpatriati. Ad annunciarlo su Twitter il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso, Toivo Klaar, che si è detto “felice di aver potuto rimpatriare i dieci militari armeni” e ha sottolineato il “gesto importante dell’Azerbaigian nel processo volto ad affrontare le questioni umanitarie”. “L’Unione europea continuerà a lavorare con entrambi i Paesi per sfruttare gli incontri di successo fra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, e il primo ministro armeno, Nikol Pashiyan”, ha aggiunto Klaar. Proprio Michel, sempre su Twitter, ha commentato il rimpatrio dei militari definendolo “un importante gesto umanitario che dimostra la volontà reciproca di rafforzare la fiducia” come emerso durante l’incontro fra Aliyev e Pashinyan a Bruxelles. (segue) (Beb)