Trasporto aereo: Faury (Airbus), compagnie in ripresa da pandemia ma situazione resta fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree si stanno riprendendo dagli effetti della pandemia di Covid-19 ma la situazione resta fragile. È quanto dichiarato da Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus, in un’intervista rilasciata al “Journal du Dimanche”. Grazie a un portafoglio di commesse che sta tornando a riempirsi, in particolare grazie ad Air France-Klm, Airbus sembra aver voltato pagina rispetto al Covid, ha affermato Faury, dicendosi soddisfatto di questi ottimi risultati che pongono Airbus davanti a Boeing in termini di velivoli ordinati. "Questi contratti sono un segnale forte perché i nostri clienti, le compagnie aeree, stanno iniziando a uscire dalla crisi e prepararsi per il futuro. La sostituzione delle loro flotte con velivoli di ultima generazione è una leva decisiva per ridurre le loro emissioni di CO2", ha sottolineato l’Ad di Airbus. Tuttavia, questa ripresa rischia di essere fortemente ostacolata dall'emergere della variante Omicron che sta spingendo sempre più Paesi a reintrodurre le restrizioni per i viaggiatori stranieri. "Rimaniamo però cauti: il traffico aereo è ripartito con forza sulle rotte domestiche e più timidamente a livello internazionale. Ma la situazione resta fragile, come ci mostrano le nuove restrizioni e la variante Omicron", ha affermato Faury. (segue) (Frp)