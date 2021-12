Trasporto aereo: Faury (Airbus), compagnie in ripresa da pandemia ma situazione resta fragile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ad di Airbus, tuttavia, si è detto ottimista e ha conferma la tabella di marcia del gruppo. "Se la nostra industria inizia a lasciarsi alle spalle la pandemia, i prossimi anni porteranno grandi sfide, come la ripresa e la decarbonizzazione", ha detto Faury. Airbus intende rispondere alla sfida posta dalla transizione ecologica nel settore dell'aviazione e all'obiettivo fissato da Emmanuel Macron, ovvero mettere in servizio un aereo a basse emissioni di CO2 entro il 2030. "L'aviazione commerciale è solo all'inizio della sua storia se riusciremo in questa sfida, l'aereo diventerà il mezzo di trasporto ideale. La stiamo affrontando davvero questa sfida, con ambizione e determinazione. Abbiamo stanziato molte risorse per unire intorno a noi persone del trasporto aereo, dell'energia, degli aeroporti, dei regolatori, dei principali finanziatori del pianeta. Ce la faremo, dobbiamo farcela", ha insistito Faury. (Frp)