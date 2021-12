Libano: segretario generale Onu Guterres in visita oggi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è atteso oggi in Libano per una visita ufficiale di quattro giorni. Durante il suo viaggio, il segretario generale incontrerà il presidente, Michel Aoun, il presidente del parlamento, Nabih Berry, il Primo Ministro, Najib Miqati e numerosi leader religiosi e rappresentanti della società civile. Guterres renderà omaggio alle vittime dell'esplosione del porto di Beirut del 4 agosto del 2020 e riceverà alcune testimonianze delle difficoltà che la popolazione deve affrontare in seguito alla crisi economica, sociale e politica. Infine, il segretario generale si recherà nel Sud del Paese per incontrare i militari della Missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) e ispezionare la Linea Blu tra Libano e Israele il 21 dicembre. (Res)