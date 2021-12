Cile: si tiene oggi il secondo turno delle presidenziali, Kast e Boric si contendono il voto dei moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cile si svolge oggi il ballottaggio per le elezioni presidenziali, che vede contrapporsi il riformista di sinistra Gabriel Boric e l'ultraconservatore José Kast. Si tratta, a detta degli stessi protagonisti, delle elezioni più significative dal ritorno della democrazia. Dopo un trentennio di alternanza di governi di centrosinistra e centrodestra, il Paese sudamericano sarà di fatto governato dal presidente più di sinistra che abbia avuto dall'epoca di Salvador Allende (1970-1973) o da quello più di destra dal ritorno della democrazia dopo la dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990). L'esito della votazione è inoltre tra i più incerti. Negli ultimi sondaggi Boric figura in leggero vantaggio su Kast, ma tenendo conto di un potenziale margine di errore del 2-3 per cento si tratta in realtà di una situazione di "pareggio tecnico". Ancora alto inoltre il numero di indecisi in grado di spostare l'ago della bilancia, attestato attorno al 25 per cento. (segue) (Abu)