Cile: si tiene oggi il secondo turno delle presidenziali, Kast e Boric si contendono il voto dei moderati (4)

- Per Boric e Kast, è il parere degli esperti, la chiave del successo sarà convincere l'ampia fetta di elettorato moderato che non ha votato né per l'uno né per l'altro o che non è andata a votare. In questo senso è da interpretarsi la decisione di Kast di rivedere il suo programma economico dopo il primo turno, lanciando un chiaro segnale di moderazione del suo discorso ultraliberista. In questo senso, segnala il quotidiano "La Tercera", si inserisce la decisione di incorporare nel suo staff anche esperti che avevano lavorato nel programma dell'alfiere della coalizione di governo, Sebastian Sichel, già sconfitto al primo turno. (segue) (Abu)