Imprese: Confcommercio su regali di Natale 2021, alimentari e libri in testa, salgono gli smartphone

- Il 74 per cento degli italiani effettuerà regali (in linea con lo scorso anno e contro l’86,9 del Natale pre-Covid), mentre il restante 26 per cento non farà acquisti preferendo risparmiare, evitare incontri per lo scambio dei regali, oppure per via del peggioramento della propria condizione economica. È quanto si legge in uno studio sui consumi di Natale 2021 realizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia. In ogni caso, prosegue la nota, tra chi ha deciso di mettere qualcosa sotto l’albero i prodotti alimentari si confermano al primo posto tra i regali (75,2 per cento) seguiti da libri (55) e giocattoli (54,4), categorie tutte in crescita rispetto all’anno scorso. Bene anche i capi di abbigliamento (42 per cento), seppur in leggero calo rispetto al 2020, e le carte regalo (41). Tra i prodotti in maggiore crescita rispetto allo scorso Natale, si segnalano gli smartphone (+10 per cento). (segue) (Com)