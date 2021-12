Imprese: Confcommercio su regali di Natale 2021, alimentari e libri in testa, salgono gli smartphone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capitolo a parte per viaggi e vacanze: la risalita dei contagi sta condizionando i comportamenti degli italiani tanto che, tra chi aveva programmato di partire in occasione delle festività natalizie (il 17 per cento del totale), quasi un intervistato su due ha deciso di rinunciare alla partenza. Un intervistato su due si recherà ad acquistare i regali di Natale nella prima metà di dicembre, ma è aumentata anche la quota di coloro che si recheranno a novembre. Con riferimento al budget stanziato per i regali, aumentano i consumatori che hanno deciso di spendere meno di 300 euro (sono il 97 per cento del campione) e diminuisce dal 5,8 al tre per cento la quota di chi spenderà oltre 300 euro. Risultati che confermano l’attuale clima di incertezza dovuto al perdurare della pandemia e all’aumento dell’inflazione. Dopo, il boom dello scorso anno, Internet rallenta confermandosi comunque il canale di acquisto principale per i regali di Natale (69 per cento). Seguono la distribuzione organizzata, i negozi di vicinato, gli outlet e i punti vendita del commercio equo-solidale. (Com)