Cultura: Mollicone (Fd’I), assurdo tampone a vaccinati per teatri e cinema, colpo di grazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imposizione del tampone anche ai vaccinati per accedere ai luoghi della cultura come cinema e teatri sarà il colpo di grazia a una già difficile ripartenza: chiediamo un piano di ristori che possa evitare la chiusura di tante realtà culturali. Lo afferma in una nota Federico Mollicone, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera. “In legge di bilancio abbiamo presentato emendamenti per il rilancio della domanda di cultura, come la detrazione del consumo culturale e l'abbattimento dell'Iva al quattro per cento per i prodotti culturali”, ha detto. (Com)