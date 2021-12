Germania: ministro Finanze Lindner, semplificare le dichiarazioni dei redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificare rapidamente le dichiarazioni dei redditi: è uno degli obiettivi del nuovo ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, che ha parlato con le edizioni domenicali dei media del Gruppo Funke. Secondo il ministro, i dati già a disposizione delle autorità devono essere forniti in anticipo in modo che i cittadini non debbano cercare ogni singola informazione nei propri archivi. "Stiamo prendendo le misure necessarie per mettere in pratica questo sollievo il più rapidamente possibile", ha detto Lindner. Il ministro ha mostrato anche segnali di apertura sulla deducibilità fiscale permanente per il ministero dell’Interno: "Penso che sia concepibile che trasformeremo l'eccezione in una regola permanente", ha detto Lindner. “Molti dipendenti vorrebbero maggiori possibilità di autodeterminazione. Accolgo con favore e incoraggio questa prospettiva", ha continuato. L'attuale regolamento del ministero dell’Interno è limitato al periodo della pandemia di Covid-19 e prevede delle detrazioni fiscali specifiche per determinate categorie di lavoratori. (segue) (Geb)