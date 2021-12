Germania: ministro Finanze Lindner, semplificare le dichiarazioni dei redditi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lindner vuole anche adattare una normativa fiscale più da vicino alle esigenze delle donne. Uno degli obiettivi è "modellare gli scaglioni fiscali a favore delle donne", ha detto il ministro delle Finanze, affermando che già dal 2022 inizierà ad affrontare la questione del lavoro part-time. "All'inizio del nuovo anno parlerò con i vertici degli Stati federali e farò una campagna per raggiungere una soluzione rapida", ha affermato Lindner. Nell’accordo di governo fra Partito socialdemocratico (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) è previsto che si lavori per impedire che il part-time, soprattutto nel caso delle donne, venga utilizzato sistematicamente come sostitutivo del tempo pieno. Molte donne inizialmente lavorano part-time dopo il parto per accudire i propri figli e per loro tornare al tempo pieno è spesso difficile perché i datori di lavoro non sono disposti o non ritengono la loro completa reintegrazione finanziariamente sostenibile. (Geb)