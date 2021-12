Afghanistan: ministro Esteri Riad, assicurarsi che Paese non sia rifugio terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario garantire che l'Afghanistan non sia utilizzato per ospitare gruppi terroristici ed estremisti. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, in occasione della riunione d'emergenza dell'Organizzazione per la cooperazione islamica ospitata dalla capitale pakistana, Islamabad. Il deterioramento della situazione umanitaria in Afghanistan influirà sulla stabilità regionale, ha aggiunto il capo della diplomazia saudita. Inoltre, il ministro ha invitato la comunità internazionale a contribuire a fermare il deteriorarsi della situazione in Afghanistan, sottolineando la necessità che gli stessi afgani contribuiscano a porre fine alla tragedia nel loro Paese. Il capo della diplomazia saudita ha ricordato il ponte aereo saudita per trasportare gli aiuti umanitari in Afghanistan. Oggi Islamabad ospita i rappresentanti di 57 Paesi islamici per un incontro straordinario dedicato alla crisi umanitaria nel vicino Afghanistan. L'incontro dell'Organizzazione per la cooperazione islamica è la prima grande conferenza sull'Afghanistan da quando i talebani hanno preso il controllo del Paese lo scorso 15 agosto. (Res)