Business news: Cina, mercato videoludica in espansione del 6,4 per cento nel 2021

- Il mercato della videoludica in Cina è cresciuto del 6,4 per cento nel 2021, con un fatturato di 46,6 miliardi di dollari. Lo afferma il rapporto dell’Associazione cinese per la diffusione audio-video e digitale, pubblicato durante la Conferenza annuale dell’industria videoludica cinese ospitata a Canton. Nel 2020, il numero di videogiocatori nel Paese ha raggiunto i 666 milioni, un aumento dello 0,22 per cento su base annua. I dati sono ritenuti nel complesso modesti rispetto alle prestazioni del mercato globale, dove i giochi sviluppati in Cina hanno registrato un fatturato di 18 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,6 per cento annuo. (Cip)