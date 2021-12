Business news: Laos, da gennaio zone di viaggio aperte ai turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Laos ha annunciato l’apertura di zone di viaggio per i turisti stranieri nell’ambito del programma Lao Green Travel Zone. La campagna, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”, è stata concepita in tre fasi, la prima delle quali con inizio il primo gennaio 2022 e riguardante zone di Vientiane, del distretto di Vangvieng e della città di Luang Prabang e alcuni percorsi nelle province di Oudomxay, Xayaboury, Xiangkhoang, Khammouan e Champassak. Gli unici due punti di ingresso previsti sono l’aeroporto internazionale di Wattay e il primo ponte dell’amicizia Lao-Thai. La seconda fase della campagna dovrebbe prendere il via il primo aprile 2022 con l’apertura di altre zone di viaggio a Vientiane e nella sua provincia, a Luang Prabang, nelle province di Oudomxay, Xayaboury, Xiangkhoang, Khammouan, Champassak e Savannakhet e di percorsi nelle città di Ban Houayxay, Luang Namtha, Xekong e Saravan. Nella seconda fase è previsto un aumento dei punti di ingresso a nove. L’apertura completa è stata fissata al primo luglio 2022, terza fase. (Fim)