Business news: Tunisia, riserve in valuta estera scese a 120 giorni di importazioni

- Le riserve in valuta estera in Tunisia sono state pari a 120 giorni di importazioni (circa 6,3 miliardi di euro) al 14 dicembre, in netto calo rispetto a 158 giorni ovvero 22.738 milioni di dinari (circa 7 miliardi di euro) dello stesso periodo del 2022. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Banca centrale tunisina. Le statistiche hanno mostrato che il valore del conto corrente della Tesoreria ammonta a 55,9 milioni di dinari (circa 171,96 milioni di euro), molto meno rispetto ai 1.473 milioni di dinari (450 milioni di euro) dello stesso giorno dell’anno precedente. Le banconote e le monete in circolazione al 14 dicembre sono state stimate in 16.722 milioni di dinari (circa 5,14 miliardi di euro), in aumento di 1.216 milioni di dinari (circa 37 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2022. (Tut)