Business news: Israele, dal 2022 governo punta sulle rinnovabili e ferma la ricerca di gas naturale

- Il 2022 sarà "l'anno delle energie da fonti rinnovabili" per Israele. Lo ha detto la ministra dell'Energia israeliana, Karine Elharrar, in occasione di una conferenza sul tema a Eilat. “Nel prossimo anno punteremo sul futuro, sull'energia verde, sul risparmio energetico, e intanto mettiamo da parte il tema dell'ampliamento dello sviluppo del gas naturale che, come sappiamo, è un carburante per la transizione", ha affermato Elharrar. "Nel prossimo anno, il ministero dell'Energia non adotterà le conclusioni del rapporto di revisione della politica del gas naturale e non avvierà la quarta fase di concessione delle licenze per l'esplorazione del gas naturale", ha aggiunto. La ministra dell'Energia ha annunciato che "il gas può aspettare" e che non accetterà le raccomandazioni dell'ex direttore generale del ministero, Ehud Adiri, di continuare a esplorare il gas naturale nel Mar Mediterraneo. (Res)