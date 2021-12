Business news: Marocco, Banca mondiale concede 450 milioni di dollari in prestito per modernizzare settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato la concessione di un prestito al Regno del Marocco di 450 milioni di dollari per la modernizzazione del settore pubblico. Lo rende noto la stessa Banca mondiale in un comunicato, secondo il quale il prestito ha lo scopo di sostenere “l'ambiziosa strategia del governo volta a modernizzare il settore pubblico”. Negli ultimi anni, il Marocco ha avviato riforme a lungo termine e ad ampio raggio per migliorare le prestazioni complessive del settore pubblico e il coinvolgimento dei cittadini nei confronti dello Stato. Basandosi sui precedenti programmi di governance della Banca mondiale in Marocco, il Programma per i risultati (PforR) per le prestazioni del settore pubblico (Ennajaa) vuole migliorare le prestazioni e la trasparenza delle operazioni governative e dell'erogazione dei servizi. “Per i cittadini marocchini, la qualità e la trasparenza dei servizi pubblici è una priorità di sviluppo fondamentale per favorire la fiducia e migliorare la tempestività e la qualità delle procedure amministrative. Questo programma sosterrà misure chiave per aiutare a massimizzare l'impatto della strategia del governo e per modernizzare il modello di attuazione della pubblica amministrazione", ha affermato Jesko Hentschel, Direttore della Banca mondiale per il Maghreb. (Mar)