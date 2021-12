Business news: Nigeria: governo approva aumento del 20 per cento degli stipendi degli agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha approvato un aumento di stipendio del 20 per cento per gli agenti di polizia. Secondo quanto riferito in conferenza stampa al termine di una riunione di gabinetto dal ministro degli Affari di polizia, Muhammad Maigari Dingyadi, l'aumento punta a scoraggiare gli agenti dall'accettare tangenti ed estorcere ai cittadini e a migliorare il rapporto tra i cittadini e le forze dell'ordine, aggiungendo che la misura entrerà in vigore a partire da gennaio. Il presidente Muhammadu Buhari aveva promesso nei mesi scorsi un aumento di stipendio per le forze dell'ordine sulla scia delle proteste di massa, note come #EndSars, contro i presunti abusi commessi dalla polizia lo scorso anno. In quest'ottica, nell'ottobre scorso è stata approvata anche un'esenzione dall'imposta sugli stipendi per il personale di polizia junior con effetto retroattivo. (Res)