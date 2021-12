Business news: Ghana: presidente Akufo-Addo, frontiere terrestri resteranno chiuse a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le frontiere terrestri del Ghana rimarranno chiuse a tempo indeterminato per prevenire una potenziale quarta ondata di infezioni da Covid-19 nel Paese. In un discorso alla nazione trasmesso ieri sera in diretta televisiva, il presidente Nana Akufo-Addo ha dichiarato che il governo "monitorerà il livello di minaccia della malattia e le vaccinazioni in corso nei Paesi vicini" prima di poter riaprire i confini. "Dobbiamo fare tutto il possibile, come minimo, per mantenere questa situazione, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività", ha affermato Akufo-Addo, aggiungendo che i dati attuali indicano una "situazione favorevole al Covid-19" ma esortando al contempo i cittadini a vigilare. I residenti nelle città di confine hanno protestato contro la prolungata chiusura dei confini terrestri del Ghana, iniziata quando è scoppiata la pandemia lo scorso anno. Solo i camion merci in transito sono attualmente esentati dalla chiusura delle frontiere. Nel frattempo, il Ghana Health Service (Ghs) ha affermato che grandi quantità di vaccini Covid-19 distribuiti nella regione sud-orientale del Volta sono scaduti a causa della lentezza nella distribuzione dei vaccini. Il Ghana ha finora somministrato 6.420.973 dosi delle 17,7 milioni disponibili nel Paese. Dall'inizio della pandemia il Paese dell'Africa occidentale ha registrato oltre 130 mila casi e 1.243 decessi. (Res)