Business news: Organizzazione africana dei paesi produttori di petrolio sostiene gasdotti transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell'Organizzazione africana dei paesi produttori di petrolio (Appo) ha chiesto, al termine della sua 41ma sessione ordinaria, la realizzazione di gasdotti transfrontalieri e infrastrutture energetiche tra i Paesi africani. Durante i lavori di questa sessione, tenuta in videoconferenza, sotto la presidenza del ministro dell'Energia e delle Miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, attuale presidente di turno dell'Appo, il Consiglio dei ministri dell'organizzazione ha sottolineato la necessità di costruire infrastrutture energetiche tra Paesi africani, come gasdotti transfrontalieri, depositi di stoccaggio e porti petroliferi. Vale la pena ricordare al riguardo il progetto del gasdotto transahariano, dovrebbe collegare la Nigeria all'Algeria per trasportare il gas naturale in Europa dal 2027. Durante questo incontro è stato deciso di continuare a sfruttare le risorse di petrolio e gas dei Paesi membri dell'Appo per raggiungere l'autosufficienza economica dei loro popoli, esplorando al contempo le opportunità per sfruttare le energie da fonti rinnovabili. I partecipanti a questo incontro hanno anche discusso delle prospettive per l'industria petrolifera e del gas in Africa, alla luce degli sforzi internazionali volti a realizzare la transizione energetica. I ministri hanno espresso sostegno a qualsiasi sforzo volto a combattere i rischi del cambiamento climatico, pur evidenziando che le economie africane richiedono molta energia per sviluppare l'industrializzazione. (Ala)