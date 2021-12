Business news: Cina, commercio estero Jiangsu in aumento del 17,3 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della provincia del Jiangsu, nella Cina centro-orientale, è aumentato del 17,3 per cento a 739 miliardi di dollari nei primi 11 mesi dell'anno. Sono gli ultimi dati diffusi dall'autorità doganale, che fornisce informazioni dettagliate in merito all'import-export. Da gennaio a novembre, le esportazioni hanno registrato un aumento del 18,7 per cento rispetto allo stesso periodo nello scorso anno, totalizzando 460 miliardi di dollari. In rialzo anche le importazioni, aumentate del 15,2 per cento a 279 miliardi di dollari. L'Unione europea si è qualificata come principale partner della provincia, con un volume commerciale pari a 108,52 miliardi di dollari. Seguono l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e gli Stati Uniti, che hanno intrattenuto con il Jiangsu un volume d'affari pari a 105,6 miliardi e 101 miliardi di dollari. Bene anche gli scambi commerciali tra il Jiangsu e i Paesi aderenti alla Nuova via della seta (Bri), che hanno registrato un incremento del 22 per cento a 19 milioni di dollari. (Cip)