Business news: Taiwan, Banca centrale alza stime di crescita per il 2021 al 6,03 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Taiwan ha rivisto le previsioni di crescita economica nazionale per l'anno 2021, stimando un aumento del prodotto interno lordo del 6,03 per cento rispetto al 5,75 per cento previsto a settembre. Lo riferisce l'Agenzia di stampa centrale ("Cna") di Taipei, precisando che il tasso di sconto è rimasto al minimo storico dell'1,125 per cento. Taiwan è stata una delle poche economie a registrare un'espansione del proprio mercato nel corso della pandemia di Covid-19, registrando una crescita del 3,11 per cento nel 2020. Nel terzo trimestre del 2021, il Pil è cresciuto del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, sperimentando tuttavia un calo del 7,43 nel secondo trimestre, dovuto a più stringenti misure anti-pandemiche. La fiducia degli analisti è motivata dalla forte competitività delle imprese taiwanesi, soprattutto quelle relative al comparto tecnologico. Aziende come Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc) hanno infatti mantenuto la propria bilancia commerciale in attivo durante la pandemia, grazie alla crescente domanda di laptop e tablet necessari allo smart working nonché alla carenza globale di chip. (Cip)