Business news: Cina, commercio estero Hubei cresce del 26 per cento nei primi undici mesi del 2021

- La provincia dell'Hubei, nella Cina centrale, ha registrato un aumento degli scambi commerciali con l'estero del 26 per cento, a 76,4 miliardi di dollari, nei primi undici mesi del 2021. Lo riferisce l'autorità doganale di Wuhan, precisando che il commercio estero della città è cresciuto del 26,5 per cento a 47,90 miliardi di dollari nello stesso periodo. Tra i principali partner della provincia spiccano l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), gli Stati Uniti e l'Unione europea. In crescita anche la presenza commerciale all'interno del Partenariato economico globale regionale (Rcep), la zona di libero scambio istituita dalla Cina con i dieci Stati Asean unitamente ad Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud. Il commercio dell'Hubei con le suddette economie è cresciuto del 20,8 per cento a 22,80 miliardi di dollari. Il volume è di poco inferiore agli scambi intrattenuti dalla provincia nell'ambito della Nuova via della seta (Bri), la maxi rotta commerciale che riunisce 138 economie a livello globale. In tal caso, le transazioni hanno registrato un aumento del 34,5 per cento, con un valore di 19,94 miliardi di dollari. (Cip)