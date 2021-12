Business news: Arabia Saudita, nel 2021 registrati ricavi non petroliferi record da 87 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l’Arabia Saudita ha registrato entrate da settori non petroliferi per 372 miliardi di rial sauditi (più di 87 miliardi di euro), una cifra record. Lo ha riferito il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”. Le entrate non petrolifere rappresentano il 40 per cento delle entrate totali statali, una crescita del 192 per cento rispetto al 2014, quando le entrate non petrolifere coprivano solo l’un per cento delle entrate annue di Riad. Per diversi analisti, il merito del successo è da cercare nella diversificazione economica che l’Arabia Saudita sta provando a raggiungere con il programma Vision 2030. (Res)