Business news: Algeria, saldo bilancio commerciale registra surplus di 1,04 miliardi di dollari a fine novembre

- In Algeria il saldo della bilancia commerciale ha registrato un surplus di 1,04 miliardi di dollari a fine del mese di novembre. Lo ha reso noto il primo ministro e ministro delle Finanze algerino Aymen Benabderrahmane in occasione della sua visita alla fiera della produzione algerina (Fpa). “Grazie alla padronanza del mercato nazionale siamo stati in grado di raggiungere il 30 novembre risultati inimmaginabili in passato”, ha affermato il premier, indicando che il bilancio commerciale ha registrato un surplus di 1,04 miliardi di dollari, che riflette l'aumento delle esportazioni di idrocarburi per 4,5 miliardi di dollari, e la razionalizzazione delle importazioni. (Ala)