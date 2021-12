Business news: Egitto, Energean aumenta produzione di gas di 150 milioni di piedi cubi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energean, società quotata alla Borsa di Londra e di Tel Aviv, attiva nel settore petrolifero e del gas con focus nell'area del Mediterraneo, aumenterà la produzione di gas in Egitto di 150 milioni di piedi cubi al giorno. Lo ha reso noto un comunicato del ministero del Petrolio egiziano, secondo il quale il ministro Tarek el Molla ha incontrato l’amministratore delegato di Energean, Mathios Rigas, per discutere i piani per sviluppare e aumentare la produzione di gas naturale nei suoi siti di produzione in Egitto nel prossimo periodo. Il ministro ha discusso con Regas i piani della compagnia per produrre gas ad Abu Qir, North Idku e North Amriya. Al Mulla ha anche discusso il piano dell'azienda di avviare nuove attività esplorative. (Cae)