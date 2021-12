Business news: Egitto, 11 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha importato beni per 11,68 miliardi di dollari dalla Repubblica popolare cinese nel 2020. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Agenzia centrale di statistica (Capmas). Il secondo Paese da cui sono giunte le importazioni nel 2020 in Egitto è l'India, con un valore di 2,64 miliardi di dollari. Complessivamente, nel 2020 le importazioni sono state di 20,8 miliardi di dollari, in calo del 5,5 per cento rispetto al 2019, quando si sono attestate a 22 miliardi di dollari. Al livello generale, sono aumentati gli scambi commerciali tra l'Egitto e i più importanti Paesi dell'Asia orientale: Malesia, Repubblica popolare cinese, India, Giappone, Indonesia, Pakistan, Thailandia, Corea del Sud, Singapore e Bangladesh". Il valore totale delle esportazioni verso i più importanti Paesi dell'Asia orientale è stato di 4,1 miliardi di dollari nel 2020 rispetto ai 3,2 miliardi di dollari del 2019, con un incremento del 25,7 per cento. (Cae)