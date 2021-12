Business news: Nigeria, tasso di inflazione scende dopo 12 mesi al 15,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nigeria il tasso di inflazione a novembre è sceso al 15,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registrando il livello più basso negli ultimi 12 mesi. Lo ha annunciato il capo del dipartimento di statistica della Banca centrale, Simon Harry, che parlando ai giornalisti ha sottolineato che in ottobre il livello di inflazione si attestava al 15,9 per cento. Il calo, ha spiegato, è dovuto al rallentamento della crescita dei prezzi alimentari al 17,2 per cento, rispetto al 18,3 per cento di ottobre. Sebbene l'inflazione sia stata per oltre sei anni al di sopra del tetto del 9 per cento fissato dalla Banca centrale, si prevede che la crescita dei prezzi continuerà a rallentare dopo il picco di marzo: i tecnici si aspettano un ottimo raccolto ed il miglioramento della situazione della sicurezza nel nord della Nigeria, dove tuttavia infuria da dieci anni un'insurrezione islamista che ha provocato migliaia di morti. Secondo l'analisi del centro studi di "Bloomberg", inoltre, il rallentamento dell'inflazione vedrà probabilmente il comitato di politica monetaria mantenere il suo tasso di interesse chiave il mese prossimo per aiutare il rimbalzo dell'economia , una strategia prevedibile anche per contrastare l'impatto dei divieti di viaggio internazionali imposti dopo il rilevamento della variante Omicron nei passeggeri provenienti da diversi Paesi africani, Nigeria inclusa. (Res)