Business news: Repubblica Centrafricana, Ue sospende temporaneamente formazione Eutm delle forze armate

- Per ora le Forze armate centrafricane (Faca) non riceveranno formazione dalla Missione di formazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (Eutm Car) che, però, è pronta a condurre ulteriori attività di formazione quando le condizioni lo permetteranno. Lo si apprende dal portavoce della Commissione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Peter Stano. "Non ci sono piani per le Forze armate centrafricane (Faca) di ricevere una formazione aggiuntiva dalla Missione di formazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (Eutm Car) al momento o a breve termine, questa è una misura operativa temporanea", ha dichiarato Stano. "Per il momento, ciò significa che la Missione di formazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana concentrerà temporaneamente i suoi sforzi sulla consulenza strategica al ministero della Difesa e al quartier generale militare. Consiglierà anche le scuole militari delle Forze armate centrafricane", ha aggiunto il portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell. (Res)