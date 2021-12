Business news: Congo-Kinshasa, Fmi approva prestito di 212 milioni di dollari per rafforzare riserve estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato l'erogazione di un accordo di prestito da 212 milioni di dollari in favore della Repubblica democratica del Congo (Rdc) per rafforzare le riserve estere del Paese. Lo riferisce lo stesso istituto in una nota. Nel luglio scorso l'Fmi ha concordato un programma triennale di linee di credito estese da 1,52 miliardi di dollari con il governo di Kinshasa per contribuire a soddisfare le esigenze di finanziamento associate alla pandemia di Covid-19. Nonostante la persistenza del virus, l'economia della Rdc dovrebbe crescere del 5,4 per cento quest'anno e del 6,2 per cento nel 2022, sostenuta da una produzione mineraria superiore al previsto e da un rimbalzo in altri settori. (Nys)