Business news: vaccini, Sudafrica donerà 2 milioni di dosi ad altri Paesi africani

- Il governo del Sudafrica donerà circa 2 milioni di dosi del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson (J&J) ad altri Paesi africani. Lo ha annunciato oggi il governo di Pretoria in una nota congiunta con il gruppo di lavoro sui vaccini dell'Unione africana, precisando che le dosi saranno rese disponibili nel corso del prossimo anno attraverso una piattaforma di forniture mediche istituita appositamente dall'Ua. "Questa donazione incarna la solidarietà del Sudafrica con i nostri fratelli e sorelle del continente con cui siamo uniti nel combattere una minaccia senza precedenti alla salute pubblica e alla prosperità economica", afferma il comunicato. L'inviato dell'Ua per il Covid-19, Strive Masiyiwa, ha affermato che le 2 milioni di dosi donate saranno distribuite ai Paesi a più basso reddito il più rapidamente possibile. Il Sudafrica ha finora completamente vaccinato circa il 38 per cento della sua popolazione adulta, al di sopra della media di molti altri Paesi africani ma ben al di sotto dell'obiettivo di fine anno del governo. (Res)