Business news: India, inflazione all’ingrosso al 14,2 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è salita al 14,2 per cento a novembre, dopo il 12,54 per cento di ottobre. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’industria. Si tratta del livello più alto da dieci anni, da quando l’indice è stato rivisto, attribuito al rincaro del petrolio greggio. Il tasso è a due cifre percentuali da otto mesi. I prezzi all’ingrosso aumentati di più a novembre sono quelli dei carburanti e dell’elettricità, del 39,81 per cento; seguono i prodotti manifatturieri (11,92 per cento), i beni primari (10,34) e i generi alimentari (6,7). L’inflazione al consumo, invece, del 4,91 per cento a novembre, sebbene anch’essa aumentata, è ancora in linea con l’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. La distanza tra i due indici è attribuita ai costi maggiori sostenuti dalle imprese e che non sono ancora stati trasferiti sui consumatori. (Inn)