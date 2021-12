Business news: Myanmar, approvato uso yuan come valuta di regolamento nel commercio con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Myanmar ha autorizzato l'uso dello yuan cinese come valuta di regolamento nel commercio transfrontaliero con la Cina. Lo riferisce il quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", precisando che le transazioni commerciali in valuta cinese saranno per il momento limitate ad alcune aree pilota lungo la frontiera e potranno coprire merci dal valore esiguo, come beni di uso quotidiano. L'iniziativa è stata presentata dalla stampa cinese come reciprocamente vantaggiosa per i due Paesi, che potranno superare le difficoltà interne ai propri sistemi finanziari. Il Myanmar contrasterebbe la carenza nazionale di dollari statunitensi e altre valute estere, mentre la Cina soddisferebbe la sua ambizione di esportare lo yuan a livello internazionale contendendo terreno alla valuta Usa nei mercati. Secondo anonimi analisti citati da "Global Times", infatti, "il dollaro Usa ha dettato legge negli accordi internazionali del Myanmar (...) ed è sempre più uno strumento nelle mani di Washington per imporre sanzioni unilaterali agli altri Paesi". Tendenza che la Cina punta a invertire espandendo l'uso legale della propria valuta nel Sud-est asiatico. Inizialmente la quantità di moneta circolante sarà limitata a circa due miliardi di yuan (314 milioni), cifra che Pechino spera di ampliare nel prossimo futuro. (Cip)