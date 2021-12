Business news: Taiwan-Ue, presidente Tsai auspica che Francia promuova accordo su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan auspica che la presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2022 possa promuovere un accordo di investimento bilaterale con l'isola. È quanto dichiarato dalla presidente progressista Tsai Ing-wen, durante un incontro con la delegazione dell'Assemblea nazionale francese, in visita a Taipei fino al prossimo 19 dicembre. Nel corso dell'incontro, le parti hanno convenuto di approfondire l'intesa commerciale in diverse aree, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili e dei semiconduttori. Altrettanto importante è stata la comune definizione di una strategia diplomatica, in grado di favorire una maggiore presenza di Taiwan negli organismi internazionali. A tal proposito, il capo della delegazione, Francois de Rugy, ha ricordato di come l'Assemblea nazionale francese abbia già lavorato in tal senso, "adottando una risoluzione lo scorso novembre tesa a convincere l'esecutivo di Parigi a sostenere concretamente la partecipazione di Taiwan negli organismi multilaterali". (Cip)