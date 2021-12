Business news: rapporto aviazione civile, flotta aerea Cina in crescita di 45mila velivoli entro 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina incrementerà la propria flotta aerea di 45mila velivoli entro il 2040. È quanto si legge nel Rapporto annuale sulle previsioni di crescita dell’aviazione civile cinese, pubblicato dal centro di ricerca China Aviation Industry Development. In particolare, la Cina punta a dotarsi di 10 mila elicotteri civili, mentre gli altri saranno aerei generali ad ala fissa. Gli elicotteri leggeri ed ultraleggeri rappresenteranno i segmenti di mercato più popolari e costituiranno il 76,9 per cento della flotta aerea civile del Paese, ha proseguito l’Avic. Oltre ad un incremento degli apparecchi, la Cina investirà ulteriormente nella formazione dei piloti e in attività correlate. (Cip)