Business news: Cina, previsto aumento vendite auto del 5,4 per cento nel 2022

- Le vendite di autovetture in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, aumenteranno probabilmente del 5,4 per cento arrivando a 27,5 milioni di unità nel 2022. Lo ha affermato il principale ente dell'industria automobilistica del Paese, la China Association of Automobile Manufacturers (Caam). Nello stesso periodo, le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) dovrebbero crescere del 47 per cento arrivando a cinque milioni di unità. Per l'anno 2021, Caam prevede un incremento delle vendite del 3,1 per cento annuo, per un volume complessivo pari a 26,1 milioni. I dati rivelano la progressiva ripresa del mercato automobilistico cinese, dopo la contrazione del 9,1 per cento registrata a novembre a causa della persistente carenza di semiconduttori a livello globale. (Cip)