Business news: Cina, società immobiliare statale Chinese Estates non sarà acquistata da Solar Bright

- Gli azionisti della società immobiliare Chinese Estates Holdings si sono opposti all'acquisizione da parte di Solar Bright, un'azienda con sede nelle Isole Vergini britanniche che avrebbe privatizzato la compagnia. Lo riferisce la società di Shenzhen, precisando che gli investitori hanno votato la proposta nella mattinata di venerdì 17 dicembre. A partire dal 20 dicembre prossimo, la società riprenderà dunque le quotazioni sulla Borsa di Hong Kong. Chinese Estates Honldings è la terza azionista di maggioranza del colosso immobiliare Evergrande, di cui detiene circa il 47 per cento del capitale azionario, secondo l'istituto di analisi di mercato Refinitiv. A seguito del default della compagnia di Xu Jiayin, Chinese Estates ha disposto la vendita di tutte le sue quote partecipative. Una manovra simile era stata tentata dalla società già lo scorso 23 settembre, quando la persistente insolvenza di Evergrande aveva spinto la dirigenza di Chinese Estates a cedere l'intera partecipazione a Solar Bright al prezzo di 255,30 milioni di dollari. La società aveva presentato l'iniziativa come frutto di "prudenza e timore" per la grave crisi di liquidità attraversata da Evergrande, sopraffatta da un debito di oltre 300 miliardi di dollari. (Cip)