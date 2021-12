Business news: Marocco, riserve ufficiali hanno raggiunto i 34,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve ufficiali del Marocco sono aumentate del 10 per cento nell’ultimo mese, raggiungendo 322,4 miliardi di dirham (34,8 miliardi di dollari) lo scorso 3 dicembre. Lo ha dichiarato la Banca centrale marocchina (Bam, Bank al Maghrib). Durante la settimana dal due all’8 dicembre, la Banca centrale ha iniettato nel mercato marocchino 85 miliardi di dirham (9,17 miliardi di dollari), mentre il tasso interbancario è rimasto stabile all’1,5 per cento. Secondo quanto diffuso dalla Banca centrale, l’economia del Regno nordafricano è dunque migliorata nell’ultimo periodo, mostrando una notevole resilienza nonostante la crisi economica dovuta alla diffusione della pandemia di Covid-19. In questo contesto, un ruolo importante è stato svolto dalle rimesse dei marocchini che vivono all’estero. “Con trasferimenti e investimenti di denaro stimati a quasi 8,6 miliardi di dollari nell'ultimo anno, l'aumento delle rimesse dei marocchini che vivono all'estero è stato un fattore cruciale per la resilienza economica del Marocco nonostante la crisi sanitaria globale e le sue ricadute socio-economiche”, afferma la Banca centrale. Tuttavia gli investimenti esteri hanno raggiunto i 16,7 miliardi di dollari in ottobre, in calo rispetto ai 114,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Anche il Fondo monetario internazionale ha diffuso la sua previsione positiva dell’economia marocchina, con un aumento del Pil previsto per quest’anno del 5,7 per cento. (Mar)